BİST102.2150,29EURO6,350,24USD5,750ALTIN278,150,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiPetrolün varili 61,33 dolar
    12.09.2019 - 10:03| AA

    Petrolün varili 61,33 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 61,33 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 61,33 dolar

     

     

    Dün 63,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,24 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 61,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,09 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 416,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

    Uzmanlar, ABD ve Çin arasında bazı ürünlerin tarife kapsamından çıkarılması ve bazı ürünlere ise tarife uygulamasının ertelenmesiyle piyasalarda iki ülke arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceği beklentisi oluştuğunu belirtiyor. Bu beklentinin, petrol fiyatlarının yükselişini destekleyeceği tahmin ediliyor.

    Küresel piyasalarda bugün, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

    Brent petrolde teknik olarak 61,34 ile 61,59 dolar aralığının direnç, 61,09 ile 60,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yer: Denizli... Bir süre bekleyip yaptı, kameralara böyle yakalandı

    Yer: Denizli... Bir süre bekleyip yaptı, kameralara böyle yakalandı

    İzmir'de 92 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir'de 92 kaçak göçmen yakalandı

    Sevgilisi tarafından kılıçla öldüren kızın cep telefonu incelenecek

    Sevgilisi tarafından kılıçla öldüren kızın cep telefonu incelenecek

    13 ilde operasyon! Aralarında muvazzaf askerler de var

    13 ilde operasyon! Aralarında muvazzaf askerler de var

    Sıradaki Haber