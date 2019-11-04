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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 61,68 dolar
    04.11.2019 - 09:58 | | AA

    Petrolün varili 61,68 dolar

    Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 61,68 dolar

    Cuma günü 62,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,99 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 61,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 55,85 dolardan alıcı buldu.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ekim-1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 691'e düştü.

    Küresel petrol fiyatlarında geçen haftaki yükselişinin ardından bu hafta fiyatlar, kar satışları ve ABD ile AB ekonomik verilerine dair olumsuz beklentiler nedeniyle düşüşle başladı.

    Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki olumlu ticari gelişmelere rağmen petrol fiyatlarının bugün açıklanması beklenen ABD ve AB verilerine odaklandığını kaydediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 61,50 ile 61,70 dolar aralığının direnç, 61,34 ile 61,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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