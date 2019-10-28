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    Haberler EkonomiPetrolün varili 61,90 dolar
    28.10.2019 - 09:21 | | AA

    Petrolün varili 61,90 dolar

    Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,90 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 61,90 dolar

    Cuma günü 62,12 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 61,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 56,48 dolardan alıcı buldu.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 17 azalarak 696'ya düştü.

    Öte yandan, aralıkta Viyana'da gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, örgüt öncülüğünde Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretiminde kesintiyi artıracağı beklentisinin fiyatları yükselteceği tahmin ediliyor.

    Çin ve ABD arasında olası bir ticaret anlaşmasına yönelik olumlu haberler de fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 61,85 ile 61,95 dolar aralığının direnç, 61,56 ile 61,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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