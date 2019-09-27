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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 62,28 dolar
    27.09.2019 - 10:03 | | AA

    Petrolün varili 62,28 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,28 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 62,28 dolar

    Dün 62,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 62,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,19 dolardan alıcı buldu.

    Suudi Arabistan'ın üretimini normal seviyelere çektiğini açıklamasıyla fiyatlarda gerileme görüldü.

    Brent petrolde teknik olarak 62,37 ile 62,44 dolar aralığının direnç, 62,07 ile 61,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

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