BİST104.373-0,43EURO6,340,38USD5,760,41ALTIN271,230,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriPetrolün varili 62,93 dolar
    14.11.2019 - 09:50 | | AA

    Petrolün varili 62,93 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,93 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 62,93 dolar

    Dün 62,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 62,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,57 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin "Kasım 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.

    Brent türü ham petrolün fiyatının bu yılı ortalama 63,50 dolar, WTI tipi ham petrolün fiyatının ise 56,50 dolar seviyelerinden tamamlaması bekleniyor.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in ABD ekonomisine ilişkin olumlu açıklamaları fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun ABD-Çin arasında ticari bir anlaşma konusunda umutlu olduğu yönündeki söylemleri de fiyatların artmasında rol oynadı.

    Öte yandan, bugün OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu açıklanacak.

    Brent petrolde teknik olarak 62,88 ile 63,05 dolar aralığının direnç, 62,71 ile 62,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

    Tam 1 buçuk metre! Piton döner...Adana’da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanlarında sular durulmuyor!

    Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanlarında sular durulmuyor!

    BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

    BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

    Didim’de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

    Didim’de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

    Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

    Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber