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    HaberlerEkonomi HaberleriPetrolün varili 63,06 dolar
    27.11.2019 - 09:27 | | AA

    Petrolün varili 63,06 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 63,06 dolar

    Dün 63,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 63,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,23 dolardan alıcı buldu.

    Gelecek hafta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasını Haziran 2020'ye kadar uzatabilme olasılığı petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin'in henüz ticaret anlaşması yapamaması ise küresel ekonomik büyümeyi ve dünya genelinde petrol talebini olumsuz etkiliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 63,17 ile 63,25 dolar aralığının direnç, 63,03 ile 63,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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