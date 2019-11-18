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    HaberlerEkonomi HaberleriPetrolün varili 63,36 dolar
    18.11.2019 - 09:30 | | AA

    Petrolün varili 63,36 dolar

    Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 63,36 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 63,36 dolar

    Cuma günü 63,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 63,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,87 dolardan alıcı buldu.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 azalarak 674'e düştü. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 4 hafta üst üste azalma oldu.

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile devam eden üretim kısıntısı anlaşması sayesinde bu yıl bütçe gelirlerinin 2 trilyon ruble (yaklaşık 31,3 milyar dolar) artacağını belirtti.

    Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in ham petrol üretimi ekimde günlük 1,06 milyon varil artarak 29 milyon 910 bin varil oldu.

    Küresel petrol arzı, ekimde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil artışla yaklaşık 101 milyon varile yükseldi.

    Uzmanlar, ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmasına varabileceğine yönelik açıklamaların piyasada talep tarafında olumlu algılandığını ve fiyatların da yükseldiğini belirtti. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin ile anlaşmaya varma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmişti.

    Brent petrolde teknik olarak 63,37 ile 63,48 dolar aralığının direnç, 63,26 ile 63,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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