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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 64,13 dolar
    30.07.2019 - 09:42| AA

    Petrolün varili 64,13 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,13 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 64,13 dolar

    Dün 63,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 64,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,15 dolardan alıcı buldu.

    ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın faiz oranlarında indirime gideceği beklentisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti.

    Uzmanlar, Fed’in indirim oranına bağlı olmak üzere küresel petrol fiyatlarının 70 dolar sınırına yaklaşabileceğini belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 64,12 ile 64,29 dolar aralığının direnç, 63,78 ile 63,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

     

    Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
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