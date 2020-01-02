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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 66,22 dolar
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    02.01.2020 - 09:20 | | AA

    Petrolün varili 66,22 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,22 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 66,22 dolar

    Salı günü 67,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla Salı gününün kapanış rakamına göre yüzde 0,8 azalarak 66,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,18 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararının 1 Ocak'ta devreye girmesi ve ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının haftaya imzalanacağına dair beklentiler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

    Brent petrolde teknik olarak 66,35 ile 66,26 dolar aralığının direnç, 66,17 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

     

      Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
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