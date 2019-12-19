BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 66,27 dolar
    ABONE OL
    19.12.2019 - 09:54 | | AA

    Petrolün varili 66,27 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 66,27 dolar

    Dün 66,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 66,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,95 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 446,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 0,8 milyon varil artış kaydetmişti.

    Uzmanlar, ABD ticari ham petrol stoklarında görülen 1,1 milyon varil azalış sebebiyle küresel petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini belirtiyor.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, arz yönünde gösterdiği destekleyici etkiyle fiyatların son 3 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştığı kaydediliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 66,17 ile 66,20 dolar aralığının direnç, 66,14 ile 66,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber