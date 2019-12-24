BİST113.063 0,79EURO6,60-0,03USD5,95-0,02ALTIN285,240,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 66,27 dolar
    ABONE OL
    24.12.2019 - 09:57 | | AA

    Petrolün varili 66,27 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 66,27 dolar

    Dün 66,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 66,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,57 dolardan alıcı buldu.

    Uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Alexandr Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının küresel petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini kaydetti.

    Ayrıca, Çin-ABD arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasına dair olumlu beklentilerin, fiyatların yükselişinde etkili olduğu ifade ediliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 66,56 ile 66,75 dolar aralığının direnç, 66,13 ile 65,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

    Kümese giren tilki tavukları yediKayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kümesine giren tilki, kümesteki iki tavuğu yedi. Aç kalan tilki, belediye ekipleri tarafından yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrik kontağından yangın çıktı

    Elektrik kontağından yangın çıktı

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber