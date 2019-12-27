BİST114.0930,39EURO6,610,31USD5,940,07ALTIN287,79-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 67,97 dolar
    ABONE OL
    27.12.2019 - 09:47 | | AA

    Petrolün varili 67,97 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,97 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 67,97 dolar

    Dün 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü bu seviyeden tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 67,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,77 dolardan alıcı buldu.

    ABD'de 1 Kasım'da başlayan ve 25 Aralık'a kadar devam eden tatil sezonunda bu yıl internetten yapılan satışlar geçen yıla göre yüzde 18,8 artarak rekor kırdı.

    Dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD'den gelen güçlü verilerin gelecek yıl petrol talebine olumlu yansımasının beklendiğine işaret eden uzmanlar, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 68,03 ile 68,07 dolar aralığının direnç, 67,99 ile 67,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Elazığ'da deprem nedeniyle okullar boşaltıldıGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da saat 10.02'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Deprem; Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan da hissedildi. Öte yandan Sivrice'de saat 10.11'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine dava

    FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine dava

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber