Philip Morris start-up’lara yatırım atağına kalkacak

Diren, Philip Morris International’ın (PMI) yerli yatırımcılarla kurumsal sermaye ortaklığı kurmak için oluşturduğu girişim sermayesi fonu PM Equity Partner (PMEP) hakkında bilgiler verdi. Diren PMEP’in yatırımlar için 150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu ve şu ana kadar dünya çapında 10 firmaya yatırım yaptığını söyledi. PMI’ın yerli start-up’ları destekleyen çalışmalarına devam edeceğini belirten Diren, sözlerine şöyle devam etti:



“Bizim gibi kurumsal şirketlerin, ülkemizdeki yeni teknolojileri desteklemesi teknolojinin ülkemizde gelişmesini sağlayacaktır.”

PMEP yetkilileri de Webrazzi’de girişimcilerle buluştu. Yetkililer, Philip Morris International’ın yeni teknolojiler üreten tüm start-up’ların ilgi alanlarında olduğunu belirtti.