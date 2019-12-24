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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Pınar Lezzeti Katlar' sosyal medya hesapları yeni ajansıyla büyümeye hazırlanıyor
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    24.12.2019 - 16:51 |

    'Pınar Lezzeti Katlar' sosyal medya hesapları yeni ajansıyla büyümeye hazırlanıyor

    1973 tarihinden bu yana tüketicilerinin kaliteli ve güvenilir marka tercihi olan PINAR; süt, et, su ürün gamında farklı tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerle çok geniş ürün yelpazesine sahip bir marka.

    'Pınar Lezzeti Katlar' sosyal medya hesapları yeni ajansıyla büyümeye hazırlanıyor

    Sağlık, lezzet ve yenilik mottosu kapsamında sos kategorisini de geliştiren Pınar; ketçap, mayonez ve hardal başta olmak üzere birbirinden lezzetli ve farklı ürünleriyle tüketicilerinin karşısına çıkıyor. Yemeklerinize lezzet katmak için yola çıkan Pınar, ‘’Lezzeti Katlar’’ sosyal medya hesaplarıyla da tüketicilerinin hizmetinde.

    Lezzeti Katlar sosyal medya hesapları Digital Case Media’ya emanet

    Markalara özel kreatif çözümler üreten, medya planlama ve satın alma, SEO, SEM, içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, data, teknoloji, programatik satın alma hizmetleri veren bir dijital medya ajansı olan Digital Case Media Pınar markası ile çalışmalarına Lezzeti Katlar hesabının yönetimini üstlenerek başladı. Özgün içerikler, markanın kimliğini ve sos ürünlerini öne çıkaran görsel ve video çalışmaları ile yeni dönemde yenilikçi fikirleriyle marka, kullanıcılarının karşısında.

    Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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