Pistte ‘kavga’ çıktı

Otomotiv dünyasında hızlı bir değişim rüzgarı esmeye devam ederken, rekabet ve tartışmalar da eksik olmuyor. Son tartışma da, özellikle spor otomobil üreticilerinin “tur rekoru” kırmak için can attıkları ve bu sayede araçlarını cazip kılmayı başardıkları Almanya’nın efsanevi Nürburgring pisti yüzünden çıktı.

Nitekim elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda dört kapılı yeni spor elektrikli modeliyle pist rekoru kırdığını açıklayan Porsche’nin bu ünvanını elinden almak için “Model S P100D+” ile piste çıktı ve daha hızlı bir tur yaptığını açıkladı. Taycan resmi olarak 7 dakika 42 saniyelik dereceye imza attığını bildirirken, Alman otomobil basını, resmi olmayan rakamlara göre Tesla’nın bunu 7 dakika 23 saniyeye indirdiğini yazdı.

Dolu mu, boş mu?

Bu da, söz konusu rekor denemelerinin hangi kriterlere göre yapıldığı, pistte kırılan rekorlarda hile yapılıp yapılmadığı tartışmalarını beraberinde getirdi. Zira iki aracın rekor dereceleri elde ederken eşit koşullarda kullanılıp kullanılmadığı sorgulanıyor.

Pist yönetimi, rekor denemesi yapacak araçlara ilişkin çok sıkı kurallar getirdiklerini, her otomobilin rekor denemesini sertifikalandıramayacağını belirtirken, Tesla’nın bu konuda herhangi bir kuralsızlık yapıp yapmadığı tartışılıyor.

Pistte rekor için turlayan Tesla Model S’in yarış lastikleri kullandığı, sürücü koltuğu dışında diğer koltuklarının bulunmadığı, arkada aerodinamik parçalar sahip olduğu gibi iddialar gündeme gelirken, Tesla bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin CEO’su Elon Musk ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, pistte kullanılan araca ait özelliklerin, 2020’nin yaz aylarında üretilmeye başlanacak araçlarda yer alacağını savundu.

Porsche sözcüsü ise, rekor kırdıkları Taycan’ın standart yol lastiklerine sahip olduğunu vurgularken, yarış lastikleri kullanmanın “eşitliğe aykırı” olduğunu vurguladı.

Söz konusu pistte rekor, 2018 yılında 5 dakika 19 saniye ile Porsche’nin 919 Evo hibrid modeline ait.

BMW’nin en küçük sedanı 2020’de





Alman otomobil üreticisi BMW’nin lüks kompakt sınıftaki en yeni temsilcisi 2 Serisi Gran Coupe yüzünü gösterdi. BMW’nin 7 yıl önce başlattığı Gran Coupe akımının son temsilcisi olan 2 Serisi Gran Coupe, lüks küçük sedanların en yenisi olacak. Aracın, 2020 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkacağı ve 1.5 lt 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Kasım ayındaki Los Angeles Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılacak 2 Serisi Gran Coupe’nin öne çıkan özellikler arasında, dinamik tasarımı, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. BMW’nin önden çekişli platformu üzerinde geliştirilen 2 Serisi Gran Coupe, sahip olduğu teknolojik yeniliklerin çoğunu yeni 1 Serisi’nden alıyor. 2 Serisi Gran Coupe’de biri benzinli diğeri dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı motor seçeneği görev alacak. Bu motorların ilkini 116 BG güç üreten dizel oluşturuyor. Benzinmli 1.5 lt motorsa 140 BG güce sahip ve fabrika verilerine göre 100 km’de 5.2 litreye varan ekonomik tüketim değerleri sunabiliyor. Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olacak. 2 Serisi Gran Coupe’nin zirvesini de, M235i xDrive temsil edecek. M235i xDrive, 4 tekerlekten çekiş sistemi, mekanik Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi, M Sport direksiyon kutusu ve M Sport frenleri ile serinin en güçlü versiyonunu oluşturuyor.

2 Serisi Gran Coupe’nin iç mekanında yüksek çözünürlüğe sahip dijital göstergeler ve sportif direksiyon dikkat çekiyor.

Yaris tamamen yeniden doğdu

Toyota’nın B sınıfındaki başarılı temsilcisi Yaris tamamen yenilendi. Yaris’in dördüncü neslinin, 2020 yılında Türkiye yollarına çıkması hedefleniyor. Yeni Yaris, sıra dışı tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sisteminin yanı sıra sınıfının öncüsü üst düzey “Toyota Safety Sense” güvenlik sistemiyle kazaları sıfıra indirecek ileri düzeyde güvenlik özelliklerini barındırıyor.

İlk kez 2000 yılında sunulan Yaris, yeni nesliyle adeta yeniden yaratıldı. Yaris’in uzunluğu 5 mm azaldı, dingil mesafesi ise 50 mm uzadı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu. Yüksekliği 40 mm azaltılarak daha sportif profile kavuşan Yaris, 50 mm artan genişliğiyle dikkat çekiyor. Yeni Yaris’in iç tasarımında sürücüyle yolcular için çok ferah bir alan sunulacak. Kabinde, yüksek kalitedeki materyaller, yenilikçi döşemeler ve yumuşak dokuya sahip malzemelerle daha sıcak bir ambiyans sağlanıyor.

Yeni Yaris’te kullanılan 4. jenerasyon hibrit sistemi verimlilik ve performans açısından daha da geliştirildi. Yeni Yaris Hybrid, testlerde yüzde 80’e kadar sadece sıfır emisyon salımı sağlayan elektrik motoruyla yol kat etmeyi başardı. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, 1.5 lt benzinli motor ve elektrik motoruna sahip. Araç, böylelikle tipik bir dizel motordan yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip hale gelmiş.

Otokar’dan çevreci atılım





Otokar, şehir içi otobüs ailesini elektrikli Kent ile taçlandırdı. Firma, Busworld Europe’da ayrıca Kent’in doğal gazlı modelini de tanıtıyor. Otokar, ulaşımda engelleri kaldıran Kent U’nun alçak tabanlı yeni modeli ve yurt dışında “Territo” adıyla bilinen Kent’in okul otobüsüyle de fark yaratacak. Ayrıca tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle turizm ve servis taşımacılığında yeni bir soluk getiren “Doruk T” ve “Sultan Mega” da Otokar standında sergilenen diğer modellerden.

5 araçla gövde gösterisi





Temsa, otobüs ürün grubundan Maraton, HD, MD9, MD7 ve Avenue Elektron araçlarını Busworld fuarında tanıttı. Firma, ayrıca “Temsa Tech” sisteminin ilk ürünü olan “Batterypack” akü ve şarj paketini de burada tanıttı.

Elektrikli ailesiyle geldi





Karsan, Belçika’da düzenlenen Busworld Europe Fuarı’na elektrikli model ailesiyle katıldı. Karsan’ın elektrikli araç teknolojilerinde öncü otomotiv markası BMW ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği neticesinde tasarlayıp ürettiği “Jest Electric” ve “Atak Electric” modelleri, fuarın ilgi çeken araçları arasında yer aldı.

Geniş model yelpazesi





Daimler Otobüs Grubu (Daimler Buses), Mercedes-Benz’in de aralarında bulunduğu markalarıyla 18-23 Ekim tarihleri arasında Brüksel’deki “Busworld 2019”da elektrikli mobilite çözümlerini sergiliyor. Fuarın en dikkat çekici modellerinden “eCitaro”nun haricinde Setra markası ile birlikte Daimler, 8 modelden oluşan son derece geniş bir ürün yelpazesi ile fuara çıkarma yapıyor. Sergilenen araçlar arasında Türkiye’de üretilen Tourismo ve Intouro gibi modeller de var.

Yüksek ‘voltajlı’ yerliler





Anadolu Isuzu, fuara 3’ü dünyada ilk kez lanse edilen 9 farklı aracıyla katıldı. Şirketin standında “Novociti Volt” ve “Citivolt 12” ismindeki elektrikli araçlarını sergileyen Anadolu Isuzu, CNG sistemine sahip “Interliner 13 CNG” aracını da ziyaretçileriyle buluşturdu. Isuzu “Visigo Hyper”, “Turquoise”, “Citiport 18”, “Citiport 12 Hyper”, “Novo Cabrio” ise sergilenen diğer modelleri oluşturdu.