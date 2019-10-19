Piyasada ralli başladı

Dolar/TL dün 5.77’lere kadar gerilerken, BİST - 100 endeksi güne yüzde 3.7 yükselişle başladı. Analistler piyasaların bundan sonra sahadaki gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesini ve gelecek haftaki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını izleyeceğini belirtiyor.

Önceki gün Türkiye ve ABD görüşmeleri öncesi 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL dün 5.7690’a kadar geriledi. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, “Kısa vadede Türkiye - ABD ilişkilerine yönelik en önemli risk unsurlarından biri ortadan kalktı. Dolayısıyla piyasada ciddi bir ralli var” yorumunu yaptı.

Faiz indirimi gelir mi?

Reuters, ABD ile bir riskin ortadan kalkması ve TL varlıklarda değer kazanımıyla birlikte Merkez Bankası’nın gelecek haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından indirim beklentisinin tekrar arttığını yazdı.

Buna göre analistler oluşan olumlu havanın 24 Ekim’deki toplantıya kadar sürmesinin tekrar 150 - 200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, TCMB’nin gelecek hafta faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, “Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL’deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek hafta 100 baz puan indirim bekliyoruz” dedi.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise şu yorumu yaptı:

“24 Ekim’e 6 gün var ve PPK’ya nasıl bir ortamla girileceği önemli. Dolayısıyla çok daha iyimser bir hava, düşük CDS ve kur oynaklığı görmemiz halinde TCMB’ye daha yüksek oranlı bir indirim için alan açılabilir.”

Borsada yükseliş

Dün BİST 100 endeksi yüzde 4’e yakın yükseliş kaydederken İş Yatırım’ın konuyla ilgili notunda ise şöyle denildi:

“ABD yaptırımı korkusuyla 105.800 zirvesinden dibe 12.000 puana yakın gerileyen Borsa İstanbul son iki günde bunun sadece 2.000 puanını aldı. Negatif haber akışı olmazsa önümüzdeki günlerde yüzde 10’a yakın tepki görülebilir.”

Değerlendirmede, banka hisselerinde son iki haftada yüzde 11 değer kaybı yaşanması nedeniyle bu hisselerdeki yükselişin daha güçlü olmasının beklendiği ifade edildi.

‘Önemli bir risk kalktı’

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, görüşme sonrası yapılan açıklamaların ardından piyasanın ana senaryosunun ABD ile nihai bir çözüme varıldığı ve kademeli olarak yaptırımların kaldırılıp ek yaptırım olmayacağı yönünde olduğunu belirterek, Reuters’ta yayımlanan şu yorumu yaptı:

“Kısa vadede Türkiye - ABD ilişkilerine yönelik en önemli risk unsurlarından biri ortadan kalktı. Dolayısıyla piyasada ciddi bir ralli var, dolar/TL güne 5.80’in altında başlıyor. Operasyon başladığında kur 5.75’ler civarında hareket ediyordu dolayısıyla bu seviyeler tekrar gündeme gelebilir. Ancak süreç tam bitti diyemeyiz, sahadan gelecek haberler, Rusya ile Suriye’nin tutumu ve Erdoğan’ın Putin ile 22 Ekim’de planlanan görüşmesi yakından takip edilecek.

Oynaklığın azaldığı ortamda TCMB’nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirme ihtimali de tekrar arttı. Bu beklenti oldukça kurda 5.75’ler şu anda taban görünüyor, genel olarak 5.75 - 5.85 bandı önümüzdeki günlerde geçerli olabilir.”

‘Tarihi duruş sergilendi’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz” dedi. Avdagiç yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan mutabakat, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın mutabakatla hayata geçmesi Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır.”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında terörden arındırılmış güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlediğini hatırlatarak, “Barış Pınarı Harekatı müzakeresinden çıkan sonuçla bu hedefe hem askerimizin güvenliği hem de ekonomik çıkarlarımız gözetilerek ulaşıldığını görmekteyiz.

İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarı ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz” dedi.

25 milyon TL’den düşük borca da yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylandığı bildirildi.

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, Birlik’in sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığı belirtildi. Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, “Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır” denildi.