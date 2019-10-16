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    HaberlerEkonomiPiyasalar etkilenmedi
    16.10.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL - ANKARA

    Piyasalar etkilenmedi

    ABD’nin Suriye operasyonu gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik açıkladığı yaptırımlar, piyasaya önemli bir etkide bulunmadı.

    Piyasalar etkilenmedi

    ABD yönetimi, Türkiye’nin, “Barış Pınarı Harekâtı” kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yaptırım kararı aldı.

    Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kurum olarak yaptırım listesine eklendi.

    Edinilen bilgiye göre, yaptırımda adı geçen kişi ve kurumların adına iş yapan ve kredi, aracılık, döviz, bankacılık, brokerlik hizmeti verecek olan uluslararası banka ve benzeri finans kuruluşları da yaptırımlarla karşı karşıya. ABD, Türkiye’nin enerji ihtiyaçları için ise, istisna tanıyabilecek.

    ABD Hazine Bakanlığı’na göre Birleşmiş Milletler, IMF, UNICEF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla yapılan iş birlikleri de kapsam dışında olacak.

    Ticaret anlaşması...

    Kişi ve kurumları hedef alan yaptırımların yanı sıra Trump, “Ayrıca, çelik tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak” bilgisini paylaştı.

    Piyasalar etkilenmedi

    ABD tarafından Türkiye’ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD’ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleştirilmesine dayanan ticaret paketi, geçtiğimiz haftalarda ABD’yle yeniden F-35 savaş uçağı ve Patriot füze savunma sistemi ile görüşmesi yapıldığı iddialarıyla birlikte gündeme gelmişti.

    İki ülke arasında ticareti artırılmasını öngören pakette, tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik gibi sektörler yer alıyordu.

    Sivil havacılık sektörünün de bulunduğu anlaşma için Türkiye’den mobilya, hazır giyim, tekstil ve otomotiv yan sanayi gibi ürünler de konuşuluyordu. Ancak, yaptırım kararından önce de 100 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili herhangi bir somut adım atılmadı.

    Dalgalanma yok

    ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatında gümrük tarifelerinin, mayıstaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak olması da Türkiye için olumsuz bir hamle olarak değerlendirildi. Daha önce gümrük yaptırımı uygulandığı 2018’de Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı miktar bazında yüzde 37 düşüşle 1.2 milyon ton ve değer bazında yüzde 20 düşüşle 900 milyon dolar oldu.

    ABD’nin yaptırım kararları, piyasada önemli bir etki yaratmadı. Dolar/TL dün 5.88’lere doğru gevşerken borsa yüzde 1.3 civarı yükseldi.

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