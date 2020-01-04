Piyasalarda ‘İran’ hareketliliği

Artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesine neden oldu. Altının ons fiyatı 1.544 dolarla 4 ayın zirvesini gördü. Altın bir günde yüzde 1’e yakın değer kazandı. Gram altın 297 liraya, çeyrek altın da 483 liraya yükseldi.

Petrol fiyatı yükseldi

Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 69.9 dolarla 7 ayın zirvesine çıktı. Petrol fiyatı daha sonra biraz gevşese de bir günde yüzde 4’ün üzerinde arttı.

Önceki gün yılın işlemlerinde yükselerek 115 bin puanı aşan Borsa İstanbul’a ise satış geldi. Gün içinde 112 bin 617 puana kadar gerileyen BİST Endeksi, daha sonra toparlandı, ancak günlük kayıp yüzde 2’yi buldu.

Dolar 5.97’nin, euro da 6.66’nın üzerini denedi, fakat yükselişleri sınırlı kaldı.

Döviz karşılığına komisyon

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlayacak. Mevduat/katılım fonlarında ters dolarizasyon sürecini desteklemek amacıyla, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında komisyon uygulanmasına karar verildi.

Dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,025 (binde 25) oranında komisyon alınması kararlaştırıldı. Euro ve dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,0025 (onbinde 25) oranında komisyon uygulanmasına karar verildi. Uygulama, tesisi 10 Ocak 2020’de başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.