Plastik poşete gümrük kıskacı

Yıl başından bu yana uygulanan ‘paralı plastik poşet’ uygulaması kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Pazar, bakkal ve manavlarda kullanılan pek çok poşeti ithal ediyoruz. Yakın zamanda yerli poşet üreticilerini de korumak adına bir adım atıldı. Böylece ürünlerimizi kendi poşetimizde taşıyacağız.



Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, plastik poşet ithalatında, öncelikle Ticaret Bakanlığı’ndan ‘gözetim belgesi’ alınması gerekecek. Gözetim belgesi ile ithalatçının ve malın fiyatı bir tür ön kontrolden geçip onaylanacak. Bu aşamaları geçen ithalatçılar ise tüm vergileri, belirlenen 3.200 dolar/ton fiyatı üzerinden ödemek zorunda olacak. Böylece hem düşük fiyatlı poşetler hem de çeşitli yollardan haksız rekabete yol açan ülkelerden gelen poşetlerin Türkiye’ye girişi kısıtlanacak. Tebliğin uygulaması ise 1 Ekim’den itibaren başlayacak. Sektör temsilcileri, alınan bu kararla birlikte yerli plastik poşet üreticileri ve onlarla bağlantılı makine, kalıp üreticileri ve hammadde tedarikçilerinin olumlu etkileneceklerini ifade etti.



İran’dan geliyor



Türkiye’de ücretli poşet uygulaması, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmişti. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, başta İran menşeli olmak üzere ithal plastik poşetlerin birçok noktada satıldığını söyledi. Bu poşetlerin hammadde maliyetinin de altında fiyatlarla yurtiçinde piyasaya sürüldüğünü kaydeden Eroğlu, “Gözetim belgesi ile birlikte ithalat serbestlikten çıkıyor. İthal edileceği zaman Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılıyor. Birkaç belge istedikten sonra bakanlık, kaç tane ürün getireceğini ve ne kadara getireceğini inceliyor. Gözetim belgelerinin geçerliliği en fazla 6 ay oluyor” dedi.



İhracat yüzde 20 artacak



Öte yandan Türkiye’nin poşet ihraç ettiği ilk üç ülke arasında Almanya, Fransa ve İtalya bulunuyor. Toplam poşet ihracatında bu ülkelerin payı yüzde 43.1. Yıl sonunda ihracatın yüzde 20 artmasını beklediklerini söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “İthalat yaptığımız ülkeler arasında Çin ve İran toplam ithalatın yüzde 41’ini oluşturuyor. Ücretli poşet uygulamasının başlamasından bu yana üretimdeki düşüşten dolayı bağlantılı sektörlerle birlikte 12 bin kişi işsiz kaldı. Büyük marketlerde alışveriş poşetlerinde yüzde 70’lik düşüş yaşandı. Yerli firmalar yılda 300 bin ton plastik poşet üretiyor” diye konuştu.



Üretici korunacak









İthal edilen poşetlerin hammadde maliyetinin de altında fiyatlarla yurtiçinde piyasaya sürüldüğünü ve yerli üreticilerin üretimlerini olumsuz etkilediğini açıklayan Eroğlu, “Bu durumun yurtiçi üretim ve istihdama zarar vermesinin engellenmesi maksadıyla plastik poşetlerle ilgili koruma tedbirleri alınmasının faydalı olacağını da ilgili birimlerle paylaşmıştık” ifadelerini kullandı. Geçen ay düzenlenen ‘Poşet Üreticileri Komitesi’ toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü bürokratlarına konunun detaylarını aktardıklarını belirten Eroğlu, şunları söyledi:

“Piyasaya giren ürünler ve giriş yöntemlerine ait tüm detayları paylaştık. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte istediğimiz koruma sağlanmış ve haksız rekabetin önüne geçilmiş oldu.”