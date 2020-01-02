02.01.2020 - 08:41 |
Plastik poşetin fiyatı arttı
Marketlerde satılan poşetlere yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme oranı uygulandı. Artık 25 kuruşa aldığımız marketlerdeki poşetler 30 kuruştan satılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Geri Kazanım Katılım Payı’na ilişkin yönetmelik resmen yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda marketlerde satılan 25 kuruşluk poşetlerin fiyatlarında artış yaşandı. Tebliğde yer alan tutarlara 2020 yılı yeniden değerleme oranı uygulandı ve poşetlerin fiyatı böylece 30 kuruşa çıkmış oldu.
30 kuruşun 18 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, 12 kuruşu ise satıcı ile Hazine'ye aktarılacak.
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