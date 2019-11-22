22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Pop up kameralı Honor 9X geldi
Honor’un yeni modeli 9X, Türkiye’de satışa sunuldu. Cep telefonu, pop-up kamerası, geniş ekranı, tasarımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.
20 Kasım’dan itibaren ilk olarak Hepsiburada online mağazasında, Vatan Bilgisayar ve Vodafone online ve offline mağazalarında satışa sunulan 9X, 128 GB depolama alanına ve 4 GB Ram’e sahip. Yenilikçi 16 MP pop-up kamerası, ekran alanından ödün vermiyor. Honor 9X’in, 6.59 inç’lik FullView ekranı, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor.
Yüksek pil ömrü
Telefon, pop-up ön kamera dışında arkasında da üç farklı kameraya sahip. USB Type-C girişiyle kullanım kolaylığı sunan 9X, 4.000 mAH bataryasıyla gün boyu pil ömrü sağlıyor. Honor 9X, 20 Kasım-21 Kasım arasında ön siparişle Hepsiburada, Trendyol ve n11’de 2.699 TL fiyatla satışta olacak.