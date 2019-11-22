Pop up kameralı Honor 9X geldi

20 Kasım’dan itibaren ilk olarak Hepsiburada online mağazasında, Vatan Bilgisayar ve Vodafone online ve offline mağazalarında satışa sunulan 9X, 128 GB depolama alanına ve 4 GB Ram’e sahip. Yenilikçi 16 MP pop-up kamerası, ekran alanından ödün vermiyor. Honor 9X’in, 6.59 inç’lik FullView ekranı, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor.



Yüksek pil ömrü



Telefon, pop-up ön kamera dışında arkasında da üç farklı kameraya sahip. USB Type-C girişiyle kullanım kolaylığı sunan 9X, 4.000 mAH bataryasıyla gün boyu pil ömrü sağlıyor. Honor 9X, 20 Kasım-21 Kasım arasında ön siparişle Hepsiburada, Trendyol ve n11’de 2.699 TL fiyatla satışta olacak.