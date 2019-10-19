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    HaberlerEkonomiPorsche, 2 binden fazla aracını geri çağırıyor
    19.10.2019 - 12:26 | | AA

    Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

    Alman lüks araç üreticisi Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını hava yastığındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

    Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

    Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Porsche, Çin'deki 2 bin 83 aracını geri çağırmaya karar verdi.

    Geri çağırma işlemi, 14 Temmuz 2015-19 Nisan 2016'da üretilen 895 Panamera, 1 Temmuz 2015-4 Mart 2016'da üretilen Boxster modeli dahil 2 bin 83 aracı kapsıyor.

    Geri çağırma işleminin 8 Kasım'da başlayacağı ülkede, söz konusu araçlarda hava yastığı kontrol ünitelerindeki kusur giderilecek.

    Bu çerçevede, söz konusu araçların söz konusu kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

     

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