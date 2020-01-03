Yeni yılla birlikte yeniden değerleme oranları güncellenince poşet fiyatlarının ‘30 kuruş’ olduğu konusunda algı oluştu. Poşetten devletin aldığı pay 2020 yılı yeniden değerleme oranına göre, 15 kuruştan 18 kuruşa çıktı, markete kalan tutar ise 10 kuruştan 7 kuruşa indi. Yüzde 22.5 oranındaki bu artış nedeniyle poşetin 30 kuruştan satılma ihtimaline karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Poşete zam yok, 2020 yılında da 25 kuruşa satılacak” diye açıklama yaptı.

‘Karışıklık oldu’

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan sunulduğunu ifade etti. Eroğlu, “Zam konusunda bir karışıklık oldu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışına yönelik olan yönetmelik karıştırıldı.

25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak” dedi.

Bakanlığın kararı net

Perakende satış noktalarında plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, poşetlerden alınan ücretinin 2020’de de sabit 25 kuruş olarak kalacağını vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Poşete bu sene zam yapılmadı. Bakanlık kararı net. 31 Aralık 2019’da 25 kuruş olarak kalması kararı Bakanımız Murat Kurum’un imzasıyla karara bağlandı. Bakanlık geri adım attı demek insafsızlıktır” ifadelerine yer verdi.

Depozito dönemi başlıyor

Bu yıl başından itibaren depozitolu olmayan ambalajlı ürünler için de üretici ve ithalatçılardan ‘geri kazanım katkı payı’ alınmaya başlanacak. Yoğurttan lastiğe, aküden elektrikli eşyaya kadar pek çok ürünün ambalajı değerli hale gelecek. Böylece ambalajlar geri dönüşüm sistemine dahil olacak.

150 bin ton tasarruf

- Plastik poşet kullanımı 2019 yılının 11 ayında yaklaşık olarak yüzde 77 oranında azaldı.

- Aylık kişi başı 35 adet olan poşet kullanım adedi 10’a düştü.

- 2019’un 11 ayında yaklaşık 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı.

- Bakanlık, 2 bin 160 plastik poşet denetiminde, kurallara uymayan marketlere ve plastik poşet üreticilerine 121 bin 411 lira ceza kesti.

- Türkiye’de 2025’te kişi başı poşet tüketiminin yıllık 40 adete düşürülmesi planlanıyor.

Milliyet 26 Kasım 2019 tarihinde, plastik poşet fiyatının 2020’de de 25 kuruş olarak devam edeceğini yazmıştı. Geçen aylarda plastik sektörü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 2020 yılında tüketiciye satılan 25 kuruşluk plastik poşette fiyat artışı olmaması yönünde ortak görüşe varmıştı.