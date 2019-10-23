Posta hizmetine 2020 ayarı geliyor
Posta hizmet sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından 1 Ocak 2020’de uygulanmak üzere alınan karar gereğince, hizmet sunumlarında azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi gibi hususlara ilişkin taahhütlerini 12 punto siyah harflerle açık, sade ve anlaşılır şekilde belirtecek.
BTK kararına göre, açık, sade ve anlaşılabilir şekilde hazırlanacak hizmet sunumunda, gönderici ve alıcının mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtilecek.
Kişisel veriler...
Hizmetin adrese teslimi, şubede teslim kapsamı ile azami ne sürede teslimatın yapılacağına ilişkin taahhüt bilgisi düzenlenecek belgede yer alacak.
Mevzuata dayalı mecburi haller dışında azami teslim süresinin sağlanamaması, gönderinin çalınması, kaybı, hasarı veya eksik teslimatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından uygulanacak tazminat ve/veya geri ödeme prosedürüne ilişkin taahhüt tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.
Posta hizmet sağlayıcıları, göndericinin ve alıcının kişisel verilerinin üçüncü taraflarca görülmemesini ve işlenmemesini garanti altına alacak.