Posta hizmetine 2020 ayarı geliyor

BTK kararına göre, açık, sade ve anlaşılabilir şekilde hazırlanacak hizmet sunumunda, gönderici ve alıcının mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtilecek.



Kişisel veriler...



Hizmetin adrese teslimi, şubede teslim kapsamı ile azami ne sürede teslimatın yapılacağına ilişkin taahhüt bilgisi düzenlenecek belgede yer alacak.



Mevzuata dayalı mecburi haller dışında azami teslim süresinin sağlanamaması, gönderinin çalınması, kaybı, hasarı veya eksik teslimatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından uygulanacak tazminat ve/veya geri ödeme prosedürüne ilişkin taahhüt tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.



Posta hizmet sağlayıcıları, göndericinin ve alıcının kişisel verilerinin üçüncü taraflarca görülmemesini ve işlenmemesini garanti altına alacak.