Prodüksiyonun devleri buluşacak

‘Master of Production Meets in Istanbul’ mottosuyla yola çıkılan konferans, Vestel sponsorluğunda yapılacak. 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar salonunda gerçekleştirilecek ‘Vestel Production Talks’ konferansının sınırlı sayıdaki biletleri de satışta.

Ünlü konuşmacılar

Bu kapsamda EXPO 2017’nin açılış şovu ve BMW 100. yıl etkinliğinin teknik tasarımcısı Andree Verleger, Rio Olimpiyatları 2016’nın kreatif direktörlüğünü ve EXPO 2016’nın açılış şovunu üstlenen Adriano Martello, 2000 yılından itibaren Eurovision’un prodüksiyon direktörlüğünü üstlenen Ola Melzig, Sochi Kış Olimpiyarları Açılış Seremonisi ve Circle of Light Moscow şovlarını düzenleyen COSMO AV kurucusu Pierre Yves Toulot gibi pek çok isim konferansta olacak.