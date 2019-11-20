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    HaberlerEkonomi HaberleriProdüksiyonun devleri buluşacak
    20.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Prodüksiyonun devleri buluşacak

    ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı bu yıl 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICC) 7. kez kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından gelen MICE profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak olan fuar kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘production talks’ konferansı ise ‘dev prodüksiyonlar nasıl planlanır, tasarlanır ve yönetilir’ konularını dünyanın en büyük etkinliklerinin yaratıcıları tarafından ele alınacak.

    Prodüksiyonun devleri buluşacak

    ‘Master of Production Meets in Istanbul’ mottosuyla yola çıkılan konferans, Vestel sponsorluğunda yapılacak. 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar salonunda gerçekleştirilecek ‘Vestel Production Talks’ konferansının sınırlı sayıdaki biletleri de satışta.

    Ünlü konuşmacılar

    Bu kapsamda EXPO 2017’nin açılış şovu ve BMW 100. yıl etkinliğinin teknik tasarımcısı Andree Verleger, Rio Olimpiyatları 2016’nın kreatif direktörlüğünü ve EXPO 2016’nın açılış şovunu üstlenen Adriano Martello, 2000 yılından itibaren Eurovision’un prodüksiyon direktörlüğünü üstlenen Ola Melzig, Sochi Kış Olimpiyarları Açılış Seremonisi ve Circle of Light Moscow şovlarını düzenleyen COSMO AV kurucusu Pierre Yves Toulot gibi pek çok isim konferansta olacak.

     

    Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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