Promosyon sektörü fuarda buluşacak

CNR Holding’den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından ITF İstanbul Fuarcılık organizasyonuyla ve Promotürk Derneği’nin iş birliğinde düzenlenecek Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMEXPO 2019, 9-12 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak.



Yerli ve yabancı 200 üretici ve ithalatçı firmanın katılacağı fuarda yeni iş bağlantıları yapılması planlanıyor. Fuara aralarında Bulgaristan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Romanya, İtalya, Almanya, Hindistan ve Rusya’nın da bulunduğu 49 ülkeden yüzde 40’ı yabancı 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.



Geniş yelpazede ürünlerin sergileneceği fuar kapsamında seminerler de düzenlenecek.