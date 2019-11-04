Promosyon sektöründe yerli üretim artıyor

PROMASİAD'dan yapılan açıklamaya göre PROMASİAD’ın Genel Kurulu WOW İstanbul’da yapıldı. Mevcut başkan Ömer Karatemiz, oy çoğunluğuyla yeniden başkan seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatemiz, yerli üretimin gelişmesine etki eden bazı gelişmelerin yaşandığını kaydederek "Bunlardan birincisi; son 2 yıldır artan döviz kurları, ikincisi ise; yurt dışından, özellikle Uzak Doğu’dan gelen ürünlere ek vergiler konulmasıdır. Bu sebeple ithalat eski cazibesini kaybetti. Bunun önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 6 aylık kısa bir zaman diliminde kuruluş ve örgütlenme aşamalarını tamamlayan derneğimiz, bugün gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısı ile birlikte inşallah gelişme ve büyüme aşamasına geçmiş olacak. Dernek olarak bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan gelişmelerle Türk promosyon sektörünün uluslararası alanda fiyat olarak rekabet gücünün ortaya çıktığını ifade eden Karatemiz şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticimiz, fiyat olarak Uzak Doğu ürünleriyle rekabet edebilecek düzeyde. Bu gelişmeler Avrupa’yla ticaretimizi artırdı. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar nedeniyle Avrupalı firmalar artık Uzak Doğu’dan yüksek stok çekmiyorlar. Daha butik ve sipariş üzerine çalışıyorlar. Bu durum ülkemiz promosyon sektörü için son derece olumlu. Hem coğrafi olarak Avrupa’ya daha yakınız, bir hafta on günde ürünleri teslim edebiliyoruz. Hem de Avrupalı firmalar yüksek stok taşımak zorunda kalmıyor. Son 4 yılda Avrupa’ya ihracatımız yüzde 65 arttı. Önümüzdeki yıl da yüzde 35 artmasını bekliyoruz. Buna karşılık aynı dönemde ithalat sadece yüzde 15 artmış.”

300 bin kişiyi istihdam ediyoruz

Karatemiz, üretimin sürekli arttığını, ithalatın daha da düşeceğini belirterek, “Bizde şu anda çok büyük bir ihracat fırsatı var. Fakat şirketlerimizin çok önemli bir eksiği var. Uluslararası pazar tecrübemiz yok, genellikle aile şirketlerinden oluşuyoruz. Kurumsallaşma eksikliği var. Türkiye çapında sektörde 15 bin civarında firma bulunuyor. Yan sanayiyle beraber 300 bin kişiyi istihdam eden bir sektöre sahibiz. Dernek olarak tüm bu konular artık masamızda olacak ve üyelerimizi bu yönde yönlendirmeye gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.