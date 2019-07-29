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    HaberlerEkonomiProtesto edilen senet tutarı azaldı
    29.07.2019 - 11:41| AA

    Protesto edilen senet tutarı azaldı

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne göre haziranda protesto edilen 86 bin senedin tutarı bir önceki aya göre yüzde 21 azalarak 1,6 milyar TL oldu.

    Protesto edilen senet tutarı azaldı

     

    TBB Risk Merkezi, haziran ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

    Buna göre, haziran ayında protesto edilen toplam 86 bin adet senedin parasal tutarı 1,6 milyar TL oldu. Senet sayısı bir önceki aya göre yüzde 8 artarken, senet tutarı yüzde 21 geriledi.

    Yılın ilk yarısında protestolu senet sayısı 497 bin, senet tutarı 10,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

    İlk 6 ayda adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Balıkesir izledi.

    Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller Tunceli, Bayburt ve Hakkari olarak sıralandı.

     

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