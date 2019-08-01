PTT'den Kurban Bayramı'na özel indirim

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosuna 5-9 Ağustos arasında yüzde 25 indirim yapacak.

Özel günlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine ayrıcalıklar sunan PTT, tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılmasını için de ülke genelinde kampanya düzenledi.

Bu kapsamda tasarlanan çeşitli görsellerden basılan tebrik kartları, PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurt içi APS kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı da gerçekleştirilecek.