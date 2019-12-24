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    HaberlerEkonomi Haberleri PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi
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    24.12.2019 - 12:40 | | AA

    PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi

    PTT AŞ, 25-31 Aralık tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

    PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi

    PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı dolayısıyla düzenlediği kampanya kargo ücretlerinde indirimin yanı sıra ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor.

    Kampanya kapsamında, 25-31 Aralık tarihlerindeki 5 iş gününde postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderi sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak.

    Ücretsiz tebrik kartı

    PTT AŞ, Türkiye'de tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili güzel dileklerin yurdun dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla "ücretsiz tebrik kartı" kampanyası da hazırladı.

    PTT iş yerlerinden alınabilecek kış mevsimine dair görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

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