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    HaberlerEkonomiReel efektif döviz kuru endeksi geriledi
    04.10.2019 - 14:46 | | AA

    Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.

    Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,26 puan düşerek 76,66'ya indi. Endeks, ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,45 puan gerileyerek 83,15'ten 81,70'e düştü.

    Türk lirasının değeri, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı.

     

      Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasındaAvcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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