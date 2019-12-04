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    04.12.2019 - 14:51 | | AA

    Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda yükseldi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda TÜFE bazında 0,41 puan artarak 77,35'e yükseldi.

    Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,41 puan artışla 77,35'e çıktı. Endeks, ekim ayında 76,94 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda bir önceki aya göre 0,07 puan artarak 81,75'ten 81,82'ye yükseldi.

    Türk lirasının değeri, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,6 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 1,04 puan azaldı.

     

      Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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