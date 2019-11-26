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    HaberlerEkonomi HaberleriReel kesimde güven siparişle tırmanıyor
    26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Reel kesimde güven siparişle tırmanıyor

    Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksini açıkladı. Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102 seviyesinde gerçekleşti.

    Reel kesimde güven siparişle tırmanıyor

    Genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti.

    ÜFE tahmini % 15.1

    Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşti.

    İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişatta, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olanların oranı yüzde 15’e, aynı kaldığını belirtenler ise yüzde 72,1’e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenler yüzde 12,9’a geriledi.

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