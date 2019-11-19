BİST106.783-0,06 EURO6,32-0,52USD5,71-0,47ALTIN269,72-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriRekabet Kurulu'ndan muafiyet kararı
    19.11.2019 - 11:36 | | AA

    Rekabet Kurulu'ndan muafiyet kararı

    Rekabet Kurulu, Türkiye Bankalar Birliğince hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na iki yıl süreyle rekabetçi sürecin sağlanmasına yönelik esasların dikkate alınması suretiyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

    Rekabet Kurulu'ndan muafiyet kararı

    Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin, BKM Express hizmetini sunmayı sonlandırması ve kararın gereğini yerine getirdiğini Rekabet Kurumu'na tevsik etmesi için verilen süre 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

    Kurul, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na (Küçük Ölçekli Uygulama), iki yıl süre ile rekabetçi sürecin sağlanmasına yönelik esasların dikkate alınması suretiyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

    DORAK HIS Otelcilik ve Tic. AŞ'nin, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ'nin tek kontrolünden, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ ve H.I.S Hotel Holdings Co. Ltd'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

    Tarkett Aspen Zemin Kaplamaları Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Tarkett GDL SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

      Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Eski Yargıtay sorumlusuna hapis cezası!

      Eski Yargıtay sorumlusuna hapis cezası!

      Sahte altın satan kadın serbest kalınca kuyumcu isyan etti!

      Sahte altın satan kadın serbest kalınca kuyumcu isyan etti!

      Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu!

      Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu!

      2020 yılında EYT'liler için bir çözüm yaratılacak mı? EYT çıkıyor mu?

      2020 yılında EYT'liler için bir çözüm yaratılacak mı? EYT çıkıyor mu?

      Sıradaki Haber