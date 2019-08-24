24.08.2019 - 11:22| AA
Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi...
Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı. Dün itibarıyla, başvuruların alındığı ilk 5 günde 7 bin kişi sınava girmek için müracaat etti. Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.
İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.