Rekor kırıldı! İlk sırada onlar var

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak'tan 31 Ağustos tarihlerinde 9 milyon 228 bin 254 turist ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 765 bin 946 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,66'lık artış yaşandı.

RUSYA LİDER, ALMANYA İKİNCİ

Milliyetlerine göre ise Antalya'ya en fazla turist Rusya'dan geldi. Bu ülkeden 8 ayda toplam 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, ikinci Almanya'dan 1 milyon 697 bin 824, üçüncü sırada yer alan Ukrayna'dan 596 bin 645, dördüncü İngiltere'den 530 bin 444 ve beşinci sırada yer alan Polonya'dan ise 400 bin 214 turist geldi.