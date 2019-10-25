‘Rekor yolunda risk olur’

Turizmciler, bu ay itibariyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulmasına ilişkin yasa kapsamında oteller ve restoranların fon payı olarak ciro üzerinden binde 7.5 pay ödemeye başladıklarını hatırlatarak, konaklama vergisinin sektör üzerinde yeni bir ‘yük’ olacağını ifade etti. Turizmin zor geçen 2 yılın ardından yeni yeni ‘nefes almaya’ başladıklarını belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yeni verginin turizm tesislerini zorlayacağını söyledi.



Eresin, “Bu sadece yabancı değil, yerli turisti de azaltma riski oluşturacaktır. Türkiye’nin ‘2023 Turizm Stratejisi’ hedefinde 75 milyon turist hedefi, 65 milyar dolar turizm geliri var. Tüm dünyada turizm üzerindeki vergiler düşürülüyor. Türkiye bu dönemde rakiplerinden daha fazla avantaj sunarak konaklama sektörüne destek olmalı. Bu destek sağlanırsa, sektörün ekonomiye katkısı tartışılmaz olacaktır” diye konuştu.



Tüketiciden alınır mı?



Tüketiciler ise vergiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Taslağa göre vergi, tesisten kesilecek. Yurt dışında ayakbastı vergisi ve benzeri isimlerle alınan vergilerin bir kısmı tüketici tarafından ödeniyor. Tesis sahipleri, ilerleyen dönemde bunun tüketiciden kesilebileceğini belirtiyor. Yasa çıkarsa, tesislerin vergiyi tüketiciye yansıtma ihtimali de bulunuyor.