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    HaberlerEkonomiRenault, Nissan`daki hisselerini azaltacak
    05.08.2019 - 08:28| Foreks

    Renault, Nissan`daki hisselerini azaltacak

    Fransız otomobil üreticisi Renault, Fiat Chrysler ile ortaklık görüşmelerinin yeniden başlamasının önünü açmak için Nissan Motor`daki yüzde 43,4 payını azaltmak üzere görüşmeler yürütüyor.

    Renault, Nissan`daki hisselerini azaltacak

    Nissan Motor ve Renault yöneticileri global ortaklıklarını yeniden şekillendirmeyi görüşüyorlar.

    Nissan, Renault'un Şirket'teki yüzde 43,4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süredir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor.

    Nissan'ın Renault'ta oy hakkı olmayan yüzde 15 payı bulunuyor.

    İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
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