Son dakika: Resmen açıklandı! Öğretmenlere müjde...

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez yapılan ara tatil uygulaması nedeniyle öğretmenlerin, ara tatillerdeki mesailer ve seminerlerde ek ders ücret alamama ihtimali ortaya çıkmıştı.

Öğretmenler, ilgili mevzuata göre; öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti alıyordu.

Söz konusu maddede yer alan 'iki hafta' ibaresi eski uygulamadaki iki tatil dönemi olan sömestr ve yaz tatilleri düşünülerek düzenlenmişti. Bu da yeni uygulamada öğretmenlerin ara tatil dönemlerindeki seminerlerden ek ders almalarını sınırlıyordu.

Dört haftaya çıkarıldı

İlgili maddede yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı. Kararla birlikte öğretmenler ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.