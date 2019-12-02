02.12.2019 - 09:15 | | AA
Resmi Gazete'de yayımlandı! 129 personel alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 129 personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurayla lise mezunu 42 gemici ve 39 yağcı alınacak.
Ayrıca, lisans mezunu KPSS ile 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayınlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.