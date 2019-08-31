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    HaberlerEkonomiResmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'na yeni atamalar
    31.08.2019 - 01:58| AA

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'na yeni atamalar

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'na yeni atamalar

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı.

    Söz konusu atamalar 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

     

     

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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