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    HaberlerEkonomiResmi Gazete'de yayımlandı! O şirketlere faaliyet izni
    24.08.2019 - 10:21| AA

    Resmi Gazete'de yayımlandı! O şirketlere faaliyet izni

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Denge Varlık Yönetim AŞ ve Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! O şirketlere faaliyet izni

    BDDK'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında, kurul tarafından 29 Kasım 2018'de kuruluşuna izin verilen Denge Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı  Bankacılık Kanunun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve  Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni  verildiği belirtildi.

    Kurulun diğer bir kararında ise Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik  Para AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme  Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin 1  numaralı fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve  Kanunun 15'inci maddesinin 1 numaralı fıkrası, 18'inci maddesinin 2 numaralı  fıkrası ve 19'uncu maddesi uyarınca elektronik para ihraç etmek üzere elektronik  para kuruluşu olarak faaliyet bulunma izin verilmesine karar verildiği  kaydedildi.

     

     

     

     

     

     

     

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