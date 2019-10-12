BİST99.0280,25 EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiRobotlar da insan gibi ‘dokunacak’
    12.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Robotlar da insan gibi ‘dokunacak’

    Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran ‘Sensobright’ yatırımını küresel pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

    Robotlar da insan gibi ‘dokunacak’

    Robotların dokunduğunu insan gibi hissetmesini mümkün kılan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. Erken aşamadaki bu keşfin dünya çapında patentlenmesi ve ikinci aşama yatırım fazına geçmesini Inventram gerçekleştirdi.

    Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “Pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden laboratuvarlarda unutulup gidiyor. Biz bu konuda kendimizi sorumlu hissederek elimizi taşın altına koyduk” dedi.

    Robotlar da insan gibi ‘dokunacak’

    NASA da ilgilendi

    NASA’nın da dikkatini çeken bu teknoloji robotlara insan hassasiyeti üzerinde dokunma duyusu kazandırıyor. 5.2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen teknoloji, sağlık, savunma sanayi ve otomotiv gibi birçok sektöre fırsat sunacak.

    Sensobright Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO’su Büyükşahin “Sensobright ile artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecek” dedi.

    Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattıİstanbul Esenyurt'ta bir kadın sürücü fren yerine gaza bastı önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta sıkışan kadın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

    Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

    Fren yerine gaza basınca...

    Fren yerine gaza basınca...

    Fren yerine gaza basınca... Ortalığı birbirine kattı

    Fren yerine gaza basınca... Ortalığı birbirine kattı

    Sıradaki Haber