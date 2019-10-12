Robotlar da insan gibi ‘dokunacak’

Robotların dokunduğunu insan gibi hissetmesini mümkün kılan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. Erken aşamadaki bu keşfin dünya çapında patentlenmesi ve ikinci aşama yatırım fazına geçmesini Inventram gerçekleştirdi.

Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “Pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden laboratuvarlarda unutulup gidiyor. Biz bu konuda kendimizi sorumlu hissederek elimizi taşın altına koyduk” dedi.

NASA da ilgilendi

NASA’nın da dikkatini çeken bu teknoloji robotlara insan hassasiyeti üzerinde dokunma duyusu kazandırıyor. 5.2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen teknoloji, sağlık, savunma sanayi ve otomotiv gibi birçok sektöre fırsat sunacak.

Sensobright Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO’su Büyükşahin “Sensobright ile artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecek” dedi.