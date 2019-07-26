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    HaberlerEkonomiROKETSAN devler listesinde 7 basamak yükseldi
    26.07.2019 - 13:47| AA

    ROKETSAN devler listesinde 7 basamak yükseldi

    Türkiye'nin önemli savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisince yayımlanan "Defense News Top 100" listesinde 7 basamak yükselerek 89'uncu sıraya yerleşti.

    ROKETSAN devler listesinde 7 basamak yükseldi

    Şirketten yapılan açıklamada, kendi alanında dünyanın en prestijli listesi olarak kabul edilen Defence News Top 100'e ROKETSAN'ın 2017'de 98. sıradan girdiği hatırlatıldı.

    Şirketin, savunma sanayi cirosunu yüzde 39 arttırdığı bildirilen açıklamada, firmanın bu yıl listedeki yerini 7 basamak geliştirerek 89'uncu sıraya ulaştırdığı ifade edildi.

    Açıklamada, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar'ın şu değerlendirmelerine de yer verildi:

    "Şirket olarak bu yıl dünyanın ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında bulunan 4 Türk firmasından biri olmanın gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. 2 bin 700'ü aşan kalifiye personelimiz, yenilikçi yaklaşımımız, Ar-Ge ve uzaya bağımsız erişim için yürüttüğümüz çalışmalar ile millileşme ve uluslararası sektördeki konumumuzu güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek yıllarda da geliştirmekte olduğumuz yüksek teknolojili milli ürünlerimiz sayesinde savunma sanayisine daha büyük katkıda bulunarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

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