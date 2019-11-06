Rosneft'in net karı yüzde 25 arttı

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin söz konusu dönemde 2018’e göre yüzde 6,2 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 101 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Operasyon gelirlerindeki olumlu seyir ve mali harcamalardaki azalmanın, şirketin karındaki artışın ana nedeni olarak gösterildiği açıklamada, sermaye giderlerinin 2019’un Ocak-Eylül döneminde 2018’e kıyasla yüzde 6,4 azalarak 634 milyar rubleye düştüğü vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin net karının yüzde 25 artarak 550 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.