Rusya Belarus'un elektriğini kesti

Rus enerji ihracatını elinde bulunduran Inter RAO’dan (UES.MM) adı açıklanmayan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Eğer Belarus ödeme yapmazsa enerji nakli 19 haziranda tamamen durdurulacaktır" dedi.



Yetkili, Rusya’dan Belarus’a gönderilen elektriğin dün geceden itibaren 460 megavattan 200 megavatta düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.



Belarus Enerji Bakanlığı sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Rusya ile bu sorunun kısa sürede çözülmesini umduklarını belirterek, "Borcun ödenmesi sorununu mümkün olan kısa sürede çözeceğiz. Ancak ülkenin şu anda kendi para kuruyla ilgili ciddi sorunlarının bulunduğunu da dikkate almak son derece önemli" dedi.



Devlete ait olan BelTA haber ajansı da Belarus Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Rusya’dan alınan enerjinin toplamının tüketimlerinin sadece yüzde 10’unu oluşturduğunu ve bu adımın ülkede enerji kesintisine yol açmayacağını söylediğini duyurdu.



Aynı yetkili, Belarus’un Ukrayna’dan da elektrik enerjisi alımını durdurduğunu sözlerine ekledi.



Belarus’un döviz rezervi 1 haziranda 200 milyon dolar düşerek 3,6 milyar dolara inmişti. Para birimi rubleyi mayıs ayında yüzde 36 oranında davaüle eden Belarus, geçen ay yüzde 32,6’ya yükselen enflasyonu düşürmek için savaşıyor.



Rusya’ya bağlı bir fondan 1,2 milyar dolar kredi alan Belarus, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) da destek bekliyor.



Moskova’nın Belarus’a verdiği kredinin şartına göre, Minsk’in önümüzdeki 3 yıl içinde devlete ait 7,5 milyar dolarlık varlığını satması gerekiyor.



Belarus’taki Rus gazının bir kısmını da Avrupa’ya taşıyan boru hattını elinde bulunduran Beltransgas şirketinin yüzde 50 hissesini 2007-2010 yılları arasında 2,5 milyar dolara satın alan Rus Gazprom, şirketin tamamını almak için Belarus yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor.



Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Aleksandır Surikov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, boru hattının diğer yarısını da 2,5 milyar dolara almaya hazır olduklarını belirterek, "Biz Beltrans’ın değerini sorgulamıyoruz" dedi.



Belarus’un Rusya’dan aldıkları gazın fiyatında indirim yapılması yönündeki talebini paylaşmadıklarını kaydeden Surikov, "Beltrans’ın satışını gaz fiyatlarıyla ilintilendirmiyoruz. Bunlar iki ayrı anlaşma" diye konuştu.