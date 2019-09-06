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    HaberlerEkonomiRusya faiz oranını indirdi
    06.09.2019 - 13:35

    Rusya faiz oranını indirdi

    Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz oranında beklendiği gibi indirime gitti.

    Rusya faiz oranını indirdi

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 7,25'ten yüzde 7,00'ye çekildi.

    Piyasa beklentisi de faiz oranlarında 25 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

    Bilgi Notları:

    - CBR son iki toplantısında faizi 25'er baz puan indirmişti.

    - CBR'nin enflasyon hedefi yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

    - Tüketici fiyatı en son yıllık yüzde 4,3 olarak açıklandı.

    - CBR'nin 2019 ve 2020 yılları toplantı takvimi:

    25.10.2019
    13.12.2019
    07.02.2020
    20.03.2020
    24.04.2020
    19.06.2020
    31.07.2020
    18.09.2020
    30.10.2020
    18.12.2020

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