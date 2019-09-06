06.09.2019 - 13:35
Rusya faiz oranını indirdi
Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz oranında beklendiği gibi indirime gitti.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 7,25'ten yüzde 7,00'ye çekildi.
Piyasa beklentisi de faiz oranlarında 25 baz puan indirim olacağı yönündeydi.
Bilgi Notları:
- CBR son iki toplantısında faizi 25'er baz puan indirmişti.
- CBR'nin enflasyon hedefi yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.
- Tüketici fiyatı en son yıllık yüzde 4,3 olarak açıklandı.
- CBR'nin 2019 ve 2020 yılları toplantı takvimi:
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