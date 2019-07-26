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    HaberlerEkonomiRusya Merkez Bankası faiz indirdi
    26.07.2019 - 13:49| AA

    Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

    Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürdü.

    Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

    Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,25'e çekildiği bildirildi.

    Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

    Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,2 ila 4,7 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

    Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edileceği ve 2020’nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

    2,5 metrelik kara yılan korkuttuMersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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