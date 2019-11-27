BİST105.790-0,18EURO6,34-0,23USD5,760ALTIN270,07-0,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriRusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir
    27.11.2019 - 13:03 | | AA

    Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol üreticisi bazı ülkeler arasında 5-6 Aralık'ta Viyana'da düzenlecek toplantıda, üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotaların gündeme getirilebileceğini belirtti.

    Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda küresel petrol piyasalarında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

    Toplantıda ayrıca petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uygulanmasına dair süreci değerlendireceklerini kaydeden Novak, "Üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotalar gündeme gelebilir." ifadesini kullandı.

    Rusya'da özellikle kış aylarında artan gaz kondensat üretimi, petrol üretimini de artırıyor. Bu nedenle petrolde arz bolluğu ile karşılaşan Rusya, üretim kotasının artırılmasını istiyor.

    Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardıDiyarbakır’da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Çatalca'da yangın!

    Son dakika... Çatalca'da yangın!

    Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi

    Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi

    Eş katili, kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş!

    Eş katili, kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş!

    Yerleşme kanaması ne zaman olur? İmplantasyon nedir?

    Yerleşme kanaması ne zaman olur? İmplantasyon nedir?

    Sıradaki Haber