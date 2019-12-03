BİST107.6620,82 EURO6,380,28USD5,750,10ALTIN272,61-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı
    ABONE OL
    03.12.2019 - 18:31 | | AA

    Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı

    Ukrayna ve Rusya arasında, Ukrayna üzerinden petrol gönderilmesine yönelik anlaşmanın 10 yıllığına uzatıldığı bildirildi.

    Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı

     

    Ukrayna devlet petrol sevkiyat şirketi Ukrtransnafta tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrtransnafta Genel Müdürü Nikolay Gavrilenko ile Rus devlet petrol sevkiyat şirketi Transeft'in Başkan Yardımcısı Sergey Andronov'un Kiev'de bir araya geldiği belirtildi.

    Tarafların, Ukrayna üzerinden petrol gönderilmesine ilişkin sözleşmenin uzatılmasına yönelik anlaşma imzaladıklarının kaydedildiği açıklamada, "Ukrtransnafta ve Transeft arasında imzalanan anlaşmayla, Ukrayna üzerinden petrol gönderilmesine yönelik anlaşma 10 yıllığına uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Ukrtransnafta ve Transeft arasındaki iş birliğine ilişkin temel prensiplerin ve petrol transit hizmetleri için ödeme prosedürünün de değişmeden kaldığı bilgisine yer verildi.

    Ukrtransnafta ve Transeft arasındaki mevcut anlaşma 31 Aralık'ta sona erecekti.

    Rusya, dünyanın en uzun petrol boru hatlarından Drujba ile Ukrayna ve üzerinden bazı Doğu Avrupa ülkelerine günlük 1,2 ila 1,4 milyon varil petrol sevk ediyor.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uludağ’da kaybolan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı!

    Uludağ’da kaybolan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı!

    Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

    Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

    Burdur'da feci kaza! Yaralılar var

    Burdur'da feci kaza! Yaralılar var

    Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

    Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

    Sıradaki Haber